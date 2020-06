Pandēmija ievieš jaunas tendences Latvijas nekustamo īpašumu tirgū

Lielākās klientu grupas, kam tiek piešķirti aizdevumi mājokļa iegādei, ir jaunās ģimenes, cilvēki vecumā no 30 līdz 35 gadiem (34%), jaunie speciālisti vecumā no 26 līdz 30 gadiem (17%) un pieredzējuši eksperti vecumā no 35 līdz 45 gadiem, kas vēlas uzlabot dzīves apstākļus (14-15%),” stāsta Ingūna Krieva, Luminor mājokļu kreditēšanas eksperte. Viņa atklāj, ka pēdējos mēnešos tirgū novērojamas vairākas jaunas tendences – cilvēki vēlas iegādāties īpašumus, kas atrodas tuvāk dabai, un domā par to, lai mājoklī būtu iespēja iekārtot darba vietu.