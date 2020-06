VVD vides inspektori sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldības policiju Dzirnezerā aiztur maluzvejnieku

Pēc Zaļepskas teiktā, kārtējā reida laikā VVD vides inspektori no krasta tālskatī novēroja, ka viena persona no gumijas laivas ezerā ievieto tīklus. Otra persona atradās mežā un novēroja apkārtni. Pamanot vienu no vides inspektoriem, persona krastā informēja personu laivā, kura tai brīdī ievietoja tīklus, par vides inspektoriem krastā. Persona laivā izmeta ūdenī līdz galam neievietoto tīklu un strauji airējās uz pretējo krastu.