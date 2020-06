14 dienu pašizolācija joprojām jāievēro ceļotājiem no Lielbritānijas, Zviedrijas, Portugāles un Beļģijas

Kā norāda SPKC, ja laikā no 12.jūnija līdz 19.jūnijam persona ir atgriezusies Latvijā no Lielbritānijas, Zviedrijas, Portugāles un Beļģijas vai caur šīm valstīm ceļojusi tranzītā, piemēram, iebraucot attiecīgās valsts lidostā no trešajām valstīm - turpmākās 14 dienas ir jāievēro pašizolācija.