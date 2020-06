Klajā nāk grāmata jauniešiem, kas lasāma no abām pusēm

Lai gan grāmatiņa ir neliela, katrs stāstu pāris ir ietilpīgs, atspoguļojot kādu notikumu vai problēmu: no viegli baisiem urbānajiem spoku stāstiem līdz pat dziļākajām attiecību dzelmēm. Desmit priecīgi un desmit drūmi stāsti par gados jauniem cilvēkiem: par pirmo mīlestību, par sevis izzināšanu, atkarībām, draudzību, sapņiem un par to, ka vienu un to pašu situāciju cilvēki var izdzīvot pavisam atšķirīgi. Daži no tiem šķitīs jauki un liks vēlēties, lai notiktu īstenībā, citi – baisi, bet visi raisīs arī lasītāja fantāziju. Iztēlojoties stāstu varoņus vai pat sevi viņu vietā, iespējams, izdosies atrisināt arī kādu dzīves paradoksu vai izvairīties no strupceļa.