Horoskopi visai nedēļai

SKORPIONS Tu metīsi izaicinājumu sarežģītiem darbiem, nebaidīsies uzņemties papildu atbildības nastu. Labi arī tas, ka tev pietiks enerģijas ambiciozo mērķu īstenošanai. No līdzgaitnieku puses saņemsi apbrīnas pilnus skatienus. Iespējams, kādam kļūsi par paraugu, kuram līdzināties. Veiksmīga apstākļu sakritība var ļaut uzlabot materiālo stāvokli, uzspodrināt profesionālo reputāciju. Šonedēļ ne reizi vien var noderēt tev piemītošais psihologa talants. Kopdzīvē ar laulāto būsi patiesi kaislīgs.

STRĒLNIEKS Apliecināsi savu piedzīvojumu meklētāja garu. Kādam Strēlniekam tas liks izmēģināt savus spēkus jaunā profesionālajā lauciņā, citam sākt ugunīgu mīlas dēku, vēl citam pievērsties ekstrēmākam vaļaspriekam. Pats galvenais, lai tu saglabā mēra izjūtu un neļauj pārāk lielu vaļu savām iegribām. Darba lietās ļoti svarīgi pēc iespējas skaidrāk apzināties mērķi, uz kuru tiecies. Tieši nenoteiktība var radīt jūtamākos kavēkļus, novirzīt no vēlamā kursa.

MEŽĀZIS Ja nejutīsies apmierināts ar to, kā tiek novērtēts tevis paveiktais darbs, ar pilnu nopietnību skatīsies cita amata virzienā. Tev panākumus garantēs neatlaidība, praktiskums un sistemātiskā rīcība. Attiecībās ar mīļoto cilvēku centies būt nedaudz iejūtīgāks, atturēties no pārmērīga tiešuma. Nenāktu par ļaunu sarūpēt otrajai pusītei kādu pārsteigumu, romantisku dāvanu. Nedēļas nogale piemērota, lai tu sāktu piekopt veselīgāku dzīvesveidu.

ZIVIS Tava priekšnojauta darbosies nevainojami. Brīžiem varii sajusties dīvaini par to, cik precīzi spēsi paredzēt notikumu gaitu. Tavs uzdevums izmantot intuīciju praktiskā gultnē, proti, ieklausīties tajā, tiekoties ar mazpazīstamiem sadarbības partneriem, uzņemoties jaunas saistības, kā arī risinot privātus attiecību jautājumus. Ko vēl derētu iegaumēt – šonedēļ būtu vēlams atturēties no lielas garīgās, fiziskās slodzes, jo tavs organisms var nebūt gatavs dubultiem apgriezieniem. Nedēļas nogalē labāk izvairīties no grādīgajiem dzērieniem, tā vietā atslogot sevi, esot pie dabas.