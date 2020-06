Stukāna sāncenši konkursā sola ar topošo ģenerālprokuroru sadarboties

Atšķirībā no priekšgājējiem, viņš nenāk no prokuroru vidus un ir arī pirmais, kas amatam tika izraudzīts koleģiālas institūcijas – Tieslietu padomes – rīkotā konkursā.

Iepriekš ģenerālprokurora virzīšana bija Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētāja ziņā, savukārt tagad viņam ir viena balss no piecpadsmit padomē.

Tagadējo ģenerālprokuroru Kalnmeieru bieži kritizējušais tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) pēc balsojuma bija acīmredzami gandarīts: “Šī spraigā cīņa bija starp diviem-trim labākajiem no tiem profesionāļiem, kas tika izvēlēti. Visi šie profesionāļi bija ļoti cienījami. Tā kā šajā gadījumā šī spraigā sacīkste bija par vislabāko. Jebkurš no viņiem būtu bijis cienījam kandidāts. (..) Parasti tie labākie tieslietu kandidāti – viņu viedokļi ir ļoti tuvi. Un tie visi saistījās ar to, ka varētu atšķirībā no tā, kā ir pašlaik, veidot efektīvu prokuratūras darbu.”