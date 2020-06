Zemkopības ministrija no krīzes pabalstam piešķirtajiem 45,5 miljoniem iztērējusi vien 0.5%

Zemnieki savu atbalstu vēl gaida. Bet līdz maija beigām no visai zemkopības nozarei rezervētās naudas, palīdzība avansa veidā (40% apmērā no iespējamās atbalsta summas) sniegta astoņiem uzņēmumiem – trīs piena pārstrādes uzņēmumiem (SIA “Siguldas saldējums – 384 eiro, AS “Limbažu piens” - 49 708 eiro un SIA “ Rūjienas saldējums” - 87 018 eiro), vienam zivju pārstrādes uzņēmumam (SIA “KH Select” -48 000 eiro), vienam miltu produktu ražotājam (SIA “Lāči” - 21 753 eiro) un trim augļu, dārzeņu un citu nozaru uzņēmumiem (SIA “Serviss DL” – 157 eiro, SIA “Neils” - 848 eiro un SIA “Latvijas Pārtikas ražotājs” - 17 598 eiro). Tas arī viss. No rezervētajiem 45,5 miljoniem iztērēts aptuveni 0.5% jeb 225 469 eiro.