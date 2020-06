"EY": Bezdarbam augot visā Eiropā, Latvijā otra emigrācijas viļņa nebūs

Vienlaikus viņš atzina: tas, kā krīzes ietekmē mainīsies darba tirgus, ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem.

"Ja mēs skatāmies uz mācību grāmatām un iepriekšējo pieredzi, tad viennozīmīgi var teikt, ka krīze radīs bezdarba pieaugumu, algu kritumu un emigrāciju. Taču šī krīze ir pilnīgi citāda, jo ir bezprecedenta atbalsts no valsts puses," sacīja Krols.

Tajā pašā laikā ilgtermiņa perspektīva ekonomikai kopumā un katrai nozarei atsevišķi, pēc Krola teiktā, būs ļoti atkarīga no tā, kas notiks pārējā pasaulē un Eiropā, kur ir Latvijas eksporta tirgi.

"Ja eksporta tirgos būs kritums, bezdarbs, tad arī Latvijas uzņēmumiem būs jāmazina darbības jauda un apmēri. Tas var nozīmēt, ka būs mazāks pieprasījums arī pēc cilvēkresursiem. Arī algas šādā situācijā var kristies. Taču tas, protams, vēl ir atkarīgs no katras konkrētās nozares specifikas. Vienlaikus, ja arī Eiropā būs bezdarba kāpums, es neparedzu radikālu emigrācijas palielināšanos. Tāpat tie strādnieki, kuri Latvijā un Baltijā ienāca no Austrumu valstīm, tagad ir atgriezušies mājās, un šīs darba vietas ir atkal pieejamas vietējam darbaspēkam," minēa Krols.

"Ir apsveicama vēlme glābt uzņēmumus pašreizējā situācijā. Taču es ļoti strikti uzsvēršu: ja uzņēmumam ir bijušas finanšu problēmas jau pirms šīs krīzes, tad tā uzturēšana pie dzīvības krīzes laikā negarantēs, ka tas būs dzīvotspējīgs ilgtermiņā. Jākoncentrējas ir uz to uzņēmumu glābšanu, kuri nākotnē var būt svarīgi Latvijas ekonomikai - neatkarīgi no to izmēra, bet gan skatoties uz nozari un tirgus konjunktūru. Tas noteiks mūsu veiksmi nākotnē," sacīja Krols.