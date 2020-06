Sākas seguma atjaunošana uz Tallinas šosejas aiz Lilastes; būs luksofori

Jūrmalas šosejas (A10) remontdarbu zonā no Rīgas robežas līdz Jūrmalai satiksme ir pārslēgta uz Rīgas virziena brauktuvi pa divām joslām katrā virzienā. Aicinām autobraucējus pievērst īpašu uzmanību ceļazīmēm pie divlīmeņu mezgla Jūrmalas šosejas krustojumā ar Rīgas apvedceļu, jo asfaltēšanas laikā satiksmes mezgla nobrauktuves būs slēgtas – satiksmes organizācija tur var tikt mainīta katru dienu!

Rīgas apkārtnē turpinās remontdarbi uz Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jaunolaines līdz Misas tiltam un uz Vidzemes šosejas (A2) no Garkalnes līdz Sēnītei. Satiksme uz Vidzemes šosejas ir slēgta uz Siguldas virziena brauktuves posmā no Vangažiem līdz Sēnītei un abos virzienos tiek organizēta pa Rīgas virziena brauktuvi.