Repera "Lil Baby" albums atgriežas ASV albumu topa 1. vietā

Albums "My Turn" (Quality Control/Motown) topa 1. vietā atgriezies pēc trīs mēnešu pārtraukuma. Mūzikas un video pārdošanas apjomu izsekošanas sistēmas Nielsen SoundScan dati liecina, ka albums nedēļas griezumā pārdots 65 000 vienību.

No albuma pazīstamākie singli ir "Stupid Love" un kopdarbs ar popmūzikas lakstīgalu Arianu Grandi "Rain on Me".