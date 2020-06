Nikolass Keidžs filmā "Running with the Devil"

Kādā lielpilsētā no nekvalitatīva kokaīna pārdozē vairāki cilvēki, sekas ir letālas, un tas saceļ kājās ne vien policistus, bet ari pašus narkotiku tirgoņus. Kurš atšķaida kokaīnu? Uz šādu jautājumu filmā "Running with the Devil", ko šobrīd iespējams vērot "LMT Viedtelevīzijā", mēģina atbildēt lentes galvenais varonis - Nikolasa Keidža (Nicolas Cage) atveidotais Pavārs.