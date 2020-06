VUGD Līgo svētku brīvdienās aicina atcerēties par drošību

Aizvadīto gadu VUGD statistika liecina, ka Līgo svētku brīvdienas bijušas traģiskas – 2017.gadā svētku brīvdienās ugunsgrēkos gāja bojā divi cilvēki un no ūdenstilpēm tika izcelti trīs bojāgājuši cilvēki, 2018.gadā no ūdens tika izcelti trīs bojāgājuši cilvēki, bet pērn ugunsgrēkā cieta viens cilvēks un no ūdenstilpēm tika izcelti četri bojāgājuši cilvēki.