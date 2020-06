Lai novērstu sugas izzušanu, sāk kampaņu "Sargi zuti ar aizvērtu muti!"

PDF projektu vadītāja Elza Ozoliņa norādīja, ka aicinājumam sargāt zušus, tos izslēdzot no sava piedāvājuma klāsta, jau pievienojusies lielveikalu ķēde "Rimi Latvia", vairāki restorāni, kā arī "Jauno pavāru" kustība.

Lai gan Eiropas zutis ir iekļauts Starptautiskās Dabas un dabas resursu aizsardzības savienības (International Union for Conservation of Nature) Sarkanajā grāmatā kā īpaši apdraudēta suga, to skaits pēdējās desmitgadēs ir samazinājies par 95-99% un arvien turpina sarukt, atzīmēja PDF.