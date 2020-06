Pēc tam, kad šis atradums tika veikts, tūkstošiem cilvēku mēroja tālu ceļu uz Kārdifu, lai par maksu aplūkotu milzi. Kā vēstīja tā laika laikraksti, tikai saujiņa cilvēku šo atradumu uztvēra kritiski un līdz galam nenoticēja milžu teorijai, rakstīts izdevumā "All That Is Interesting".