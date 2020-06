"Es zinu, kas ir patiesība". Kad sāpes un skumjas ir dubultā

Laikā, kad sabiedrība noslēdzas un sociālā distancēšanās ir prioritāra veselības apsvērumu dēļ, arvien lielāka nozīme ir garīgai veselībai un līdzcilvēku atbalstam krīzes situācijās. Jaunais HBO seriāls "Es zinu, kas ir patiesība" ("I Know This Much Is True"), ko var skatīties "LMT Viedtelevīzijā", balstīts tāda paša nosaukuma amerikāņu rakstnieka Valija Lemba (Wally Lamb) dižpārdokļa motīvos, atklājot ģimenes sāgu par nodevību, upurēšanos un piedošanu. Dvīnubrāļus viens pats seriālā atveido talantīgais Marks Rafalo (Mark Ruffalo, 52)