Strupišs vēlas Tieslietu padomei plašākas tiesības

"Tieslietu padome var pildīt kārtējos uzdevumus, piemēram, lemt par tiesnešu virzību no vienas tiesas uz otru, par tiesnešu darba vietu noteikšanu un tā tālāk. Tie ir obligātie pasākumi. Ar to padome tiek galā. Ja runa ir par likumā noteikto padomes funkciju - tiesu politikas veidošanu -, tad ar to šobrīd ir stipri bēdīgi," uzskata Strupišs, "fakts, ka Tieslietu padome pati nevar iet uz Saeimu, piemēram, izveidot dialogu ar parlamentu, bet tas jādara caur tieslietu ministru, kurš ir padomē, rada jautājumu -

AT priekšsēdētājs atzina, ka tiesu sistēmā tiesu politikas līmenī "toni uzdod ministrija", kas kontrolē visus likumprojektus, kas iet uz Saeimu. "Protams, tieslietu ministram ir sava Saeimā pārstāvēta partija, un caur šo partiju arī tiek ietekmēti koalīcijas balsojumi. Līdz ar to kontrole ir pietiekami nopietna. Tiesu sistēma netiek tam klāt. Ir bijuši vairāki gadījumi, kad Tieslietu padome kaut kam iebilst vai kaut ko vēlas, bet tas netiek sadzirdēts."

"Runa ir arī par spriedumu saprotamību, kas ir būtiski ne tikai Senātā. Jāsāk no pirmās instances tiesām, jo, ja lietu nepareizi sāk skatīt jau tad, reizēm kļūdas ir neiespējami izlabot," teica Strupišs, "man ir liela cerība, ka, uzlabojot spriedumu kvalitāti, tie kļūs saprotamāki ne tikai tiesnešiem un juristiem, bet arī tai pusei, kas lietu zaudējusi, lai izlasot ir skaidrs, ka "es zaudēju tāpēc, ka nepierādīju, piemēram, to un to". Šobrīd ne vienmēr tā ir. Arī šobrīd ir labi spriedumi, bet tie, kas tiek pārsūdzēti, it īpaši tie, kas nonāk pie mums [Senātā] - tur bieži ir problēmas. Ir arī spriedumi, kurus lasot, nevar saprast, kas noticis."