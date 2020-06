"Auļi" apvieno folkloras kopas Jāņu dziesmā

Mūzikas ierakstā un videoklipā piedalījušās folkloras kopas no tradīcijām bagātā Alsungas novada – “Suitu sievas”, “Suitu vīri” un “Suitu dūdenieki”. Folkloras kopa “Ilža” no Ciblas piešķir dziesmai latgalisko skanējumu, “Vilkači” izceļas ar vīrišķīgo spēku, bet “Tarkšķi” no Iecavas iepriecina ar skaistajām un dzidrajām bērnu balsīm. Projektā piedalījies arī Latvijas Nacionālās operas un baleta vijolnieks Otto Trapāns. Spilgtā iesaistīto mākslinieku buķete pasvītro Latvijas tradicionālās kultūras dažādību un bagātību, izceļ latviskās vērtības un mīlestību pret latviešu tautasdziesmu, kā arī parāda, cik vienoti varam būt.