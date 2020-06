Ziemeļvalstis atver robežas, taču zviedrus ciemos negaida

Zviedrijas iedzīvotājiem ļauts ieceļot Dānijā tikai tad, ja viņi tur strādā, brauc cauri valstij, ja viņiem tur ir vasarnīca vai arī viņiem ir attiecības ar dāni, uzskaita portāls "The Local".

Norvēģija atcēlusi ceļošanas ierobežojumus ar tiem ziemeļu reģioniem, kuros ir zemi saslimšanas rādītāji. Norvēģijas noteiktajiem kritērijiem atbilst tikai Gotlandes sala, bet no visas pārējās Zviedrijas iebraukšana ir aizliegta.

Turpretī Zviedrija nav piemērojusi nekādus ierobežojumus ieceļošanai no Eiropas Savienības (ES) valstīm, Šveices, Norvēģijas, Lihtenšteinas, Islandes un Lielbritānijas.

Ziemeļvalstis nav vienīgās, kuras nesteidzas uzņemt zviedru tūristus. Vairākas ES dalībvalstis uzlikušas stingrākus ierobežojumus ieceļotājiem no Zviedrijas. Piemēram, Čehija pieprasa, lai ieceļotāji no Zviedrijas uzrāda negatīvu Covid-19 testu vai arī dodas pašizolācijā. Tie paši noteikumi attiecas arī uz ieceļotājiem no Portugāles un Silēzijas reģiona Polijā.