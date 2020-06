Nepilngadīgie Liepājā vīrietim samaksā astoņus eiro, lai tiktu pie grādīgās dziras

Apsargs, to redzot, piezvanīja Valsts policijas amatpersonām un sagaidīja nepilngadīgo jaunieti un vīrieti ārpus veikala. Pie veikala viņš redzējis, ka tas pats vīrietis pārlika alkohola pudeles no sava maisa uz jauniešu mugursomām. Apsargs aicināja personas doties līdzi uz apsarga telpu, kur kopīgi tika sagaidīta Valsts policija. Pats vīrietis policijai paskaidroja, ka viņam tika iedoti 8 eiro, lai viņš nopērk alkoholu – divas alus bundžas un divas vīna pudeles. Pēc sarunas bija saprotams, ka viņš par šīm darbībām no jauniešiem būtu saņēmis arī naudu, taču šoreiz tā vietā no Valsts policijas saņēma protokolu par alkoholisko dzērienu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka tas kļuvis nepilngadīgajam brīvi pieejams lietošanai. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par šādu rīcību izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140 eiro.