Senioriem drošs mājoklis – kas jāņem vērā telpu iekārtojumā?

“Novecojot cilvēka ķermenī notiek izmaiņas, un tas ir normāls un dabīgs process. Ar laiku visu ķermeņa fizisko īpašību – piemēram, spēka, ātruma, izturības, veiklības, lokanības – attīstības līmenis samazinās. Katram šis process ir individuāls un atkarīgs no dažādiem faktoriem: 50% no dzīvesveida, 20% no vides, 20% no iedzimtības un tikai 10% no veselības aprūpes. Ar gadiem mainās arī kustību funkcijas – apmēram no 30 gadu vecuma muskuļu masa sāk samazināties, bet no 50 gadu vecuma tas notiek straujāk. Ja muskuļi netiek trenēti, tad cilvēks jūt, ka dažādas ikdienas darbības prasa lielāku piepūli un vairāk laika – ir grūtāk, piemēram, apsēsties vai piecelties no krēsla vai gultas,” skaidro fizioterapeite Una Veseta.