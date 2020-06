Brīvlaika lasāmviela – "Pasaulē foršākie bērni. Baisā skatuve"

“Ir tādi cilvēki, kas ir forši. Piemēram, Markuss. Viņam futbola bumba klausa labāk par visiem, un viņam ir bedrīte kreisajā vaigā un aizraujoši smiekli. Un arī Kornēlija ir viena no foršajiem. Viņai ir gari, zīdaini mati, un viņa pārvietojas, it kā atrastos uz skatuves, pat dodoties uz tualeti. Un ir tādi, kas ir vēl foršāki! Tādi kā mēs. Helēna, Alfrēds, Īvans un es. Mēs esam tik forši, ka neviens to vēl nav sapratis. Bet tas ir tikai laika jautājums. Vismaz Helēna tā saka,” jau pašā grāmatas sākumā atzīst stāstītāja.