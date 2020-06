"Rīgas ritmu 2020" atmiņu klade – Rūta Dūduma

Atskaņosim īpaši sagatavotu programmu tieši šim vakaram. Sagaidāmas gan dziesmas no programmas “Rachmaninoff Plays Jazz”, gan man nozīmīgas un tuvas džeza tēmas, kā arī nedaudz no ethno jazz pieskaņas – tā, lai mēs visi kopā izbaudītu krāšņu emociju spektru.

Kas tiek gaidīts no uzstāšanās festivālā “Rīgas ritmi” un ar ko tā nozīmīga?

Man ļoti patīk Jacob Collier viens no jaunākajiem veikumiem kopā ar dziedātāju Kimbra – “In My Bones”. Vispār apbrīnoju šo mākslinieku – viss, ko viņš dara un ienes no sevis mūzikā, ir apsveicami.