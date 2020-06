Mājsaimniecību tēriņi pērn veidojuši 423 eiro vidēji uz vienu iedzīvotāju

Gan izdevumu pieaugums, gan inflācija 2019.gadā salīdzinājumā ar 2016.gadu bija visās patēriņa izdevumu grupās. Tostarp visvairāk izdevumi auguši mājokļa iekārtojumam un piederumiem - par 50%, no tiem galvenokārt mājsaimniecības ierīcēm, kā arī dažādām precēm un pakalpojumiem - par 49%, no tiem galvenokārt apdrošināšanai un personīgai aprūpei, kafejnīcām un viesnīcām - par 43%, no tiem galvenokārt ēdināšanas pakalpojumiem, un sakariem - par 41%, no tiem galvenokārt interneta pakalpojumiem.