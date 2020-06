Aizliegums spēlēt azarspēles. Cīņa ar uzturlīdzekļu nemaksātājiem

Ja skatāmies to, cik parādniekiem ir darba attiecības, tad vidēji, atkarībā no sezonas, tikai ceturtā daļa ir reģistrēti kā darba ņēmēji. Lielākā daļa parādnieku ir bezdarbnieki, kuriem vispār nav nekādu ienākumu. Tiem, kuriem ir ienākumi, tad ir problēma noskaidrot, vai tā informācija, ko viņi norāda Valsts ieņēmumu dienestam, atbilst realitātei. Ļoti iespējams, ka daļa no tiem, kuri oficiāli skaitās bez darba, ir ar ienākumiem, jo cilvēks nevar iztikt bez naudas.