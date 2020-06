KM: Nedrīkst pieļaut augsti kvalificētu profesionāļu aizplūšanu no nozares

No aptaujātajiem 19% ir pieteikušies atbalstam, taču tikai 9% to ir saņēmušas, līdz ar to 39% radošo personu uzskata, ka tām būs nepieciešams papildu atbalsts. Savukārt 52% kultūras iestāžu un organizāciju vērtē, ka to darba apjoms krīzē ir samazinājies, tai skaitā 33% NVO un 44% uzņēmumu norāda, ka to darbība iesaldēta pilnībā, un 33% NVO un uzņēmumu ienākumu krīzes laikā nav bijis vispār, skaidroja ministrijā, norādot, ka 46% uzņēmumu ir pieteikušies atbalstam, taču to saņēmuši tikai 28% procenti, savukārt NVO sektorā tam pieteikušies 13% un saņēmuši 7% līdz 69% uzņēmumu. 67% NVO norādījuši, kas neatbilst atbalsta kritērijiem.