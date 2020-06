Kariņš piedāvā mediķu algām līdzekļus pārdalīt no sociālā budžeta un IIN

Kariņš koalīcijas partneriem piedāvājis vērtēt plānu, kā no nākamā gada 1.janvāra palielināt medicīnas darbinieku atalgojumu. Lai uz ilgu laiku palielinātu līdzekļu apjomu veselības aprūpē, Kariņa ieskatā varētu "grāmatvediski" pārdalīt līdzekļus no sociālā budžeta, piecus procentus no IIN nozīmējot veselības aprūpei. Premjers skaidroja, ka tas nenozīmē nodokļa celšanu.