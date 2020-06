Klajā nāk "Oasis" solista Liama Galahera albums "MTV Unplugged"

"Official Charts Company" ziņo, ka jau šobrīd Liama albums ir pieprasītākais nedēļas ieraksts, apsteidzot pārdošanas rādītājos visu top5 kopumā.

Galahera uzstāšanās sākas ar elektrizējošu atmosfēru gaisā un pirmajiem dziesmas "Wall of Glass" akordiem. Mūziķis izpilda spilgtākos skaņdarbus no savas solo karjeras, nepiespiestā gaisotnē, bez liekiem elementiem, tik vien ar trīs pavadošajiem vokāliem un stīgu aranžējumiem, ko izpilda Urban Soul Orchestra. Īpaši izceļams dziesmas "Gone" izpildījums.