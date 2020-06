Vācijā savvaļā atgriežas vilki un lūši

Pirms pāris gadiem parādījās ziņas par to, ka vairāki vilku bari ir migrējuši uz Vāciju no Polijas un atraduši mājvietu pierobežas mežos. To sekmējusi arī Vācijas austrumu rajonu demilitarizācija - vilki apmetušies uz dzīvi pamestajos militārajos objektos. Šie objekti nav nožogoti, tādējādi dzīvnieki tajos var iekļūt, savukārt cilvēkiem ieeja tur ir liegta, un teritoriju regulāri kontrolē federālie dienesti. Tas novērš malumednieku aktivitātes. Tiek lēsts, ka pēdējo divu gadu laikā vilku populācija ir pieaugusi par 36%, ziņo Euronews.