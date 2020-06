Vasarā policija aicina mājokļu saimniekiem uzmanīties no zagļiem

No saimniecības ēkām, pagrabiem vai garāžām zādzību ir viegli izdarīt, ja šīs telpas nav aizslēgtas nakts vai prombūtnes laikā. Ne mazāk svarīga ir slēdzenes kvalitāte – jo vienkāršāka slēdzene, jo vieglāk tā ir uzlaužama.

Dodoties prom no mājas, kaut arī uz neilgu laiku, vai strādājot turpat netālu savā īpašumā, ir jāaizslēdz mājas durvis. Garāmejoša, nejauši īpašumā ienākusi persona apzagt māju var minūtes laikā vai pat ātrāk. Visdrošākais veids, kā pasargāt sevi un īpašumu no nejaušiem zagļiem, ir sētas ierīkošana, teritorijas robežu acīmredzama noteikšana ar stādījumiem - dzīvžogu, kas apturēs nevēlamu personu ienākšanu. Papildus tam ir labi, ja privātmājas teritorijā ir suns, kas signalizēs un atbaidīs svešas personas.

Protams, pat visu drošības pasākumu ievērošana nekad 100% nepasargās no personām, kas iekārojušas svešas mantas, it īpaši, ja runa ir par “profesionāliem” zagļiem, kuri ar to nodarbojas ikdienā, taču procentuāli šis nav liels skaits. Visbiežāk zādzības tiek pastrādātas spontāni, redzot viegli pieejamas lietas, kurām ir materiāla vērtība un ko ātri iespējams realizēt. Policija aicina piefiksēt vērtīgākās mantas, īpašumā esošās tehnikas numurus, tās nofotografēt, jo zādzības gadījumā tas atvieglos policijas darbu un tās vieglāk būs meklēt, identificēt.