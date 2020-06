"Rīgas ritmu 2020" atmiņu klade – Rihards Lībietis

Mēs izpildām instrumentālu mūziku ar ietekmēm no dažādu žanru mūzikas – līdz ar to sagaidāms dažādu noskaņu caurvīts muzikāls piedzīvojums, kas, cerams, skatītājus iedvesmos uz sevis realizēšanu.

Pats svaigākais, ko šobrīd klausos, ir grupa "Larkin Poe" – divas jaunas dāmas no ASV, kuras lieliski dzied, lieliski spēlē slide ģitāru un miksē blūza tradīcijas ar garšīgu southern rock. Liels prieks, ka šāda žanra mūzika var iegūt svaigāku elpu arī mūsdienu popkultūras vidē, un ļoti nozīmīgi, ka šīm dāmām tas izdodas (ar albumu "Venom & Faith" iegūta "Grammy" nominācija). Tādēļ nešaubos, ka par "Larkin Poe" mēs vēl dzirdēsim. Bet vēl šogad esmu sev no jauna atklājis Goran Gora – viņa jaunais albums "Renesanse", manuprāt, ir ļoti trāpīgs šā laika atspoguļojums.

Robert Johnson – “Come on in My Kitchen”. Par Robert Johnson komentāri lieki – daudzi viņu uzskata par vienu no delta blues tēviem, ko vēl vairāk paspilgtina mistiskais dzīves stāsts un mīklainos apstākļos tītā nāve, kā arī fakts, ka tieši viņa daiļrade ievērojami veicināja 60. un 70. gadu rokmūzikas grandu rašanos. Akustiskā blues esence.