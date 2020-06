Puntulis: Bija divas iespējas – investēt Komunistiskās partijas ēkā vai to nojaukt

"Nu, jums ir iespēja izvēlēties starp šīm divām iespējam – 30 miljonus, lai turpinātu to padomju praksi, kas, nerēķinoties ne ar ko, šo biroju jeb nomenklatūras ēku iecēla vienā no pilsētas visizcilākajām vietām – parka zonā, kur pēc definīcijas neviens nekad nebūvē nomenklatūras ēkas. Turpināt šo tradīciju, tam veltot turklāt 30 miljonus no mūsu visu kopējās nodokļu maksātāju naudas, vai – veltot tam nepilnus 3 miljonus, lai šo ēku nojauktu un tās vietā uzbūvētu koncertzāli," uzsvēra ministrs.