Rīgā aizdomās turētais pēc dzīvokļa aplaupīšanas izlec no piektā stāva un aizbēg

Šīs nedēļas sākumā Valsts policija aizdomās par Rīgā izdarītu laupīšanu no dzīvokļa, nodarot smagus miesas bojājumus sievietei, kura no tiem nomira, aizturēja kādu vīrieti – bojāgājušās tuvu paziņu. Jāpiemin, ka pēc nozieguma ļaundaris bija mēģinājis izvairīties no atbildības, nolecot no piektā stāva dzīvokļa balkona un pametot notikuma vietu.