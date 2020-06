Boltona memuāri: Tramps lūdzis Ķīnas prezidentam palīdzēt panākt atkārtotu ievēlēšanu

Pagājušā gada jūnijā G20 samita laikā Osakā tiekoties ar Sji, Tramps "pārsteidzošā kārtā pavērsa sarunu uz gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām, netieši norādot uz Ķīnas ekonomiskajām spējām ietekmēt [vēlēšanu] kampaņas, lūdzot Sji nodrošināt, lai viņš uzvar. Viņš uzsvēra, cik svarīgi velēšanu iznākumam ir femeri un tas, lai Ķīna palielinātu sojas pupiņu un kviešu iepirkumus", grāmatā "The Room Where It Happened" ("Telpa, kurā tas notika") raksta Boltons.

Citātus no grāmatas, kuru paredzēts izdot nākamnedēļ, publicējuši laikraksti "The Washington Post", "The New York Times" un "The Wall Street Journal", kuri jau saņēmuši grāmatas eksemplārus.