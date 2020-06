“Cilvēki, kas ir izglītoti un ceļo, zina, ka pasaule ir dažādības pilna, tomēr liela daļa Krievijas iedzīvotāju tāda nav un viņus tas neinteresē. Rasisms Krievijā izpaužas arī attiecībā uz cilvēkiem no bijušajām Padomju Savienības republikām. Viņiem vajadzētu protestēt, bet viņi to nedara, jo daudzi no viņiem šeit ir nelegāli,” stāsta Izabella.