Medemciema krustojumā slēgti kreisie pagriezieni

Turpmāk, lai, izbraucot no Medemciema, nogrieztos virzienā uz Jelgavu, būs jāizmanto apgriešanās vieta, kas ir izbūvēta netālu no krustojuma, Rīgas virzienā. Savukārt, lai nokļūtu Medemciemā, braucot no Rīgas Jelgavas virzienā, ir jāizmanto divlīmeņu satiksmes mezgls Jelgavas šosejas (A8) krustojumā ar Rīgas apvedceļu A5 (Salaspils–Babīte).