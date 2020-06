Pieci ieteikumi sava īpašuma pasargāšanai Līgo svētku laikā

Lai arī savos sociālajos tīklos liela daļa cilvēku jūtas diezgan droši, nevajag aizmirst, ka internetā ir cilvēki ar sliktiem nodomiem. Tie, kuri grib sociālajos tīklos likt bildes un aprakstus par atpūtu un līgošanu ārpus mājas, ir aicināti to darīt pēc tam, kad atgriezušies mājās. Izbraukuma laikā ievietota informācija nelabvēļiem un zagļiem ir labs signāls, ka mājās neviena nav un ir īstais laiks tās apmeklēt. Tāpat nav ieteicams lielīties internetā ar dārgām dāvanām un savu finansiālo stāvokli.

Ja plānots ārpus mājas pavadīt vairākas dienas, vajag padomāt par visiem drošības pasākumiem. Aizvērt logus, izraut visas kontaktdakšas no kontaktligzdām un ieslēgt signalizāciju. Ja mājās ir kāds mājdzīvnieks, labāk uzticēt rūpes par to kādam ģimenes loceklim vai draugam – būs mierīgāks prāts, ja kāds to uzraudzīs. Vēlams arī pabrīdināt kaimiņus par savu prombūtni, lai viņi pieskata dzīvesvietu.