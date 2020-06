Pilsēta, kurā neviens tūrists neapmaldīsies: ciems uz klints strēmeles

Šauro pilsētu sauc Castellfollit de la Roca un tajā mitinās tikai aptuveni tūkstošs iedzīvotāju. Lai gan konceptuāli šis ciems īpaši neatšķiras no citiem maziem Katalonijas ciematiņiem un neizceļas ar fenomenālu apbūvi, tomēr tās unikālā īpatnība ir vieta, uz kuras ir celts ciems. Masīvās viduslaiku tipa akmens dzīvojamās mājas ir būvētas cieši viena otrai blakus, gar bīstami augstu klints strēmeli - vizuāli šāda pilsēta līdzinās pasakas ilustrācijai nevis realitātei.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Iemesls, kādēļ ir tapusi tik neparasta pilsēta, ir vēsturiski aspekti. Castellfollit de la Roca atrodas Pireneju kalnu pakājē, Katalonijas ziemeļaustrumos un tās apkaime ietilpst La Garrocha vulkāniskā reģiona teritorijā - šajā apgabalā vulkāna izvirdumi nav nekas neparasts. Tieši kalna strēmele, uz kuras ir uzcelta pilsēta, ir radies tieši vulkāna izvirduma dēļ, proti, lavas straume ir "izgrauzusi" taku līdz nogāzei. Šaurā kalna grēda, kas ir atdalījusies no kalna, ir kilometru gara un atrodas 50 metrus virs jūras līmeņa. Kopumā La Garrocha reģionā ir 70 aktīvi vulkānu krāteri, no kuriem ik pa laikam notiek nelieli lavas izvirdumi.

Lielākā daļa pilsētā esošās mājas ir celtas no tā paša ieža, kuru sastāv klints, proti, bazalta. Tā vietā, lai ēkām iebūvētu pamatus, tā laika arhitekti ir izvairījušies no klints bojāšanas un "sakausējuši" klints iežus ar ēku iežiem jeb veidojuši uzbērumus no akmeņiem, tādējādi mākslīgi paaugstinot klinti pat par diviem stāviem.