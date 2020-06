ES sankcijām pakļautajām personām varēs iesaldēt arī aktīvus

Atzinums attiecas uz sankcijām, kas noteiktas ar Padomes Regulu Nr. 269/2014 attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. To pieprasīja ES valstu kompetentās iestādes, kuras ir atbildīgas par ES sankciju īstenošanu.

Atzinumā turklāt norādīts, ka līdzekļus un saimnieciskos resursus nevar darīt pieejamus uzņēmumiem, kurus kontrolē sarakstā iekļautas personas, izņemot īpašos gadījumos, kas paredzēti kā atkāpes no sankciju režīma. Tajā arī norādīts, ka darbs un pakalpojumi to uzņēmumu labā, kuras kontrolē sarakstā iekļautas personas, var nozīmēt to, ka sarakstā iekļautām personām netieši tiek darīti pieejami saimnieciskie resursi, ciktāl tas ļauj šīm personām galu galā gūt saimniecisku labumu.