Velšs: ASV policija nebija gatava plašām nekārtībām

Runājot par afroamerikāņa Floida aizturēšanu un tam sekojošo nāvi, Velšs norādīja, ka, spriežot pēc internetā pieejamiem videoierakstiem, aizturēšanas process no taktikas viedokļa ir absolūti neizprotams. Personai tika uzlikti rokudzelži, tā tika nosēdināta uz ietves un nekādu agresivitāti neizrādīja. Pie tam aizturētā persona nekādu fizisku pretdarbību nemaz nevar izrādīt tā iemesla pēc, ka, sēžot uz zemes rokudzelžos saslēgtām rokām, tas faktiski ir neiespējami.

Velšs skaidroja, ka speclīdzekļu - roku dzelžu, roku sasiešanas līdzekļu, gāzes baloniņu, steku - pielietošanas mērķis ir aizsargāt pašu policistu no pārkāpēja.

Pie tam saskaņā ar likumdošanu, lietojot fizisku spēku, speciālos cīņas paņēmienus un speciālos līdzekļus, maksimāli jāierobežo to nodarītais kaitējums, kā arī jānodrošina cietušajiem pirmās palīdzības sniegšana, ja tā ir nepieciešama.

Vadoties no ilggadējās pieredzes policijā, Velšs apgalvoja, ka ASV policista Čovina pielietotais paņēmiens - ilgstoša ceļa spiešana uz aizturētā kakla, ne Latvijas Valsts policijā, ne abu pārējo Baltijas valstu policijas praksē netiek izmantots, kas nozīmē, ka policijas darbinieki arī netiek gatavoti šāda paņēmiena pielietošanai.

"Mums, protams, nav zināms, vai policists Čovins savu nodarījumu, kuru atbalstīja pārējie tuvumā esošie policisti, paveica, vadoties no rasu aizspriedumiem, jo izmeklēšanas dokumentus par nodarījuma argumentāciju neesmu redzējis, tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka ASV policijas dienestos pastāv problēmas ar agresivitāti un brutalitāti," uzsvēra Velšs.

Velšs sliecas domāt, ka ASV policijas darbinieku pārmērīga fiziskā spēka un šaujamieroču pielietošana ne tikai Floida, bet arī citos afroamerikāņu aizturēšanas gadījumos slēpjas apstāklī, kas saistīts ar ASV valdošo liberālo ieroču apriti. Policistu izpratnē jebkurš aizturēšanas gadījums rada potenciālu bīstamību, proti, policisti gatavojas maksimālai pretdarbības agresivitātei no aizturamā puses un paši ir gatavi maksimālām darbībām, lai, piemēram, potenciālais aizturētais nepaspētu izšaut pirmais.

Tāpat saskaņā ar statistikas datiem ASV cietumos no visiem ieslodzītājiem ap 40% veido tumšādaini cilvēki, līdz ar to no kriminoloģiskā viedokļa policists tumšādainu cilvēku stereotipu līmenī asociē arī ar potenciālo noziedznieku.