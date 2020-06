ASV Senātā nobloķē priekšlikumu par Konfederācijas pieminekļu aizvākšanu no Kapitolija

Senāta demokrātu mazākuma līderis Čaks Šūmers un senators Korijs Bukers vēlējās ar vienbalsīgu atbalstu pieņemt likumu par to, lai no Kapitolija tiktu aizvākti 11 pieminekļi, kas tur uzstādīti Konfederācijas amatpersonām un XIX gadsimta pirmās puses ASV viceprezidentam Džonam Kalhūnam, kas cita starpā ir pazīstams kā verdzības aizstāvis.

"Mēs nevaram nošķirt Konfederācijas pieminekļus no šīs vēstures un balto pārākuma ideju mantojuma šajā valstī," sacīja Bukers, kurš pats ir viens no trim melnādainajiem senatoriem.

Misūri senators skaidroja, ka viņa komiteja tikai nule kā saņēmusi likumprojektu un ka viņš potenciāli gribētu sarīkot noklausīšanās sēdi par to, pirms jautājums tiek virzīts tālāk.

"Katram no šiem štatiem ir tiesības aizvākt pieminekļus, un daži to jau ir izdarījuši. Tā ir vienošanās ar štatiem. Tāda tā ir no 1864.gada," skaidroja Misūri republikānis.