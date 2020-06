Nav tiesa – skolu likumu negatavo ASV karavīriem no Vācijas

Likumprojektu deputāti atzina par steidzamu. Steidzamību galvenokārt pamatoja ar vajadzību salāgot Latvijā esošo starptautisko skolu darbību ar pāreju uz jauno mācību saturu. Tāpat kā pamatojumu likumprojekta referente Linda Ozola (Jaunā konservatīvā partija) un viņas partijas biedre, viena no likumprojekta iesniedzējiem, Anita Muižniece nosauca saistības pret Latvijā bāzēto Eiropas Savienības aģentūru BEREC jeb Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi. Tās darbinieku bērni mācītos Eiropas skolā, kuru Latvijā vēl tikai paredzēts veidot.

Lieta ir par NATO kontingentu, par lielu NATO kontingentu, kas būs drīzumā Latvijā, jo Amerika tagad grasās izvest savu karaspēku no Vācijas, un tas ir tikai iegansts, lai, teiksim tā, ievilktu šo karaspēku šeit, uz Latviju. Nu it kā priekšnosacījumi… un pie mums ir skoliņa jūsu bērniņiem un tā tālāk.

ASV tiešām plāno samazināt savu karaspēku Vācijā no nepilniem 35 000 līdz 25 000 cilvēkiem, bet ne pilnībā to izvest. Vācijā ir lielākais ASV karavīru skaits no visām Eiropas valstīm. Uz Re:Check jautājumu, vai līdz ar plānoto ASV karavīru skaita samazināšanu Vācijā pastāv ieceres palielināt NATO kontingentu Latvijā, Aizsardzības ministrijā atbild: “Sarunas par šādu jautājumu nav bijušas un šobrīd nenotiek.”