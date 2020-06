Jūrā iepūsti trīs atpūtnieki

Dienests saņēmis informāciju, ka Skultes pludmales teritorijā jūrā iepūsti cilvēki. Pusotru kilometru no krasta uz matrača atradies viens cilvēks, bet uz SUP dēļiem - vēl divi. Sadarbībā ar Saulkrastu pludmales glābējiem cilvēki nogādāti krastā.

Vienlaikus, veicot meklēšanas darbus, glābēji pamanījuši, ka slīkst kāds cits atpūtnieks, kurš atradies uz SUP dēļa, bet saviem spēkiem nespēj tikt krastā. Cilvēkam sniegta nepieciešamā palīdzība.

Aizvadītajā diennaktī glābēji no ūdenstilpēm izcēluši arī divus noslīkušus cilvēkus - vienu no Daugavas Līvānos, bet otru no Bolderājas karjera.