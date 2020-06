Kobeina ģitāra pārdota izsolē par vairāk nekā 6 miljoniem dolāru

1959. gadā izgatavotā ģitāra Martin D-18E tika pārdota piektdien un sestdien notikušajā "Mūzikas ikonu" izsolē par 6 010 000 dolāru un "Julien's Auctions" to raksturoja kā "jaunu pasaule rekordu ģitārai".

Iepriekš no šā koncerta izsolīta Kobeina tirkīza krāsas "Fender Stratocaster" ģitāra un zaļā jaka, kas mūziķim bija mugurā. Jaka tika nosolīta par 334 000 dolāru, tādējādi uzstādot rekordu kā visu laiku dārgākā jaka.

Jau pēc Kobeina nāves izdotais albums "MTV Unplugged in New York" ir viens no veiksmīgākajiem "Nirvana" ierakstiem. ASV ir pārdoti vairāk nekā pieci miljoni tā kopiju, un 1996. gadā tas atnesa grupai "Grammy" balvu.