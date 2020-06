VID biežāk atklāj darbinieku iesaisti noziegumos

Viens no apcietinātajiem jau atbrīvots pret 15 tūkstošu eiro drošības naudu. Aiz restēm ir aizdomās turētais Sandis Ozoliņš. Viņš VID strādāja līdz 2014.gada sākumam – tolaik bija Administratīvās pārvaldes direktora vietnieks. Tai pašā struktūrā strādājis arī otra aizturētā bijusī VID amatpersona. Ozoliņš vēlāk karjeru turpinājis, vadot Rīgas 1.slimnīcas saimniecības nodaļu un strādājot iepirkuma komisijā, bet kopš pagājušā gada septembra vidus viņš vada Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Apsaimniekošanas departamentu. Te viņa pienākumi saistīti ar apsaimniekošanas jomu, bet ne ar aizsardzības nozares iepirkumu organizēšanu. VID kriminālprocesā viens no izmeklēšanas virzieniem saistīts arī ar Ozoliņa dēla nodibināto mikrouzņēmumu juridisko pakalpojumu sniegšanai, zināms “de facto”.

IDP direktors atzīst, ka “ir ļoti svarīgi, lai tās personas, kurām tiek piedāvāts šādas noziedzīgas darbības, tomēr informē Valsts ieņēmumu dienestu vai citas kompetentās iestādes. Mēs saskaramies ar to, ka tas bieži vien tiek darīts novēloti - tad, kad persona saprot, ka vai nu jau ir šķīrusies no naudas, bieži vien lieliem naudas līdzekļiem, un nav sekojusi viņiem vēlamā rīcība, vai arī viņi kādā mirklī saprot, un naudu tomēr nesamaksā.”

Taču, ja VID neatklāj, ka cīnās ar noziegumiem arī iekšienē, sabiedrības vēlme uzticēties var zust. Tieši tas esot bijis galvenais iemesls finanšu ministra asajiem pārmetumiem VID vadībai par informācijas nesniegšanu. Ministrs Jānis Reirs “de facto” norāda – viņaprāt šo gadījumu dienests vēlējies pasniegt tā, it kā tas tieši nebūtu saistīts ar iespējami negodīgu rīcību dienestā. “Man radās iespaids, ka tiks veidota informācija, ka tur viņš nav iesaistīts, jo tur ir citas personas, un VID darbiniece ir tikai atstādināta no darba, no pienākumu pildīšanas. It kā tas noticis kaut kur citur, tas nav noticis VIDā. Tas bija tas pēdējais punkts, kas man lika šādā veidā reaģēt, un uzdot Valsts ieņēmumu dienesta vadītājai informēt sabiedrību par visiem šādiem gadījumiem.”