Koncertzāles projekts bijušās kompartijas mājas vietā saskaņots steigā

Ēku Elizabetes ielā 2 nojauks. Demontāžai vajadzēs aptuveni 3 miljonus eiro, kovarēs saņemt no finansējuma “Covid-19” krīzes pārvarēšanai. Koncertzālei sludinās metu konkursu.

Steiga nav saprotama arī arhitektam Šlaram, kura birojs gatavoja ministrijai analīzi: “Es atturētos no secinājumiem, vai vajag tieši to - vai vajag nojaukt. Drīzāk varētu runāt par to kārtību un steidzamību, kas neliekas atbilstoša šāda mēroga objekta iecerei, tajā skaitā ar rezonansi sabiedrībā un likumību, kā tas notiek.” Arhitektu savienība tuvākajā laikā plāno diskusiju, kurā apkopos viedokļus un ieteikumus valdībai. Tomēr Kultūras un Finanšu ministrijai jau dots diezgan konkrētsrīkojums nodrošināt bijušās kompartijas mājas demontāžu.