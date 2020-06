Pētījums: Ceturtdaļa Latvijas iedzīvotāju diennaktī guļ tikai sešas stundas vai mazāk

Iegūtie dati liecina, ka, palielinoties vecumam, iedzīvotāji naktī mostas biežāk. Piemēram, vecumā no 64 līdz 75 gadiem 66% mostas katru vai gandrīz katru nakti, lai aizietu uz tualeti vai padzertos. Vecuma grupā no 55 līdz 63 gadiem šis rādītājs ir 46%, savukārt vecumā no 45 līdz 54 gadiem - 26%. Iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 44 gadiem šādu atbildi 22% gadījumu, savukārt vecuma grupās no 25 līdz 34 gadiem un no 18 līdz 24 šie rādītāji ir attiecīgi 17% un 13%.