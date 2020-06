Biķerniekos oficiāli atklāta drifta sacensību 2020.gada sezona

Sacensības šoreiz tika aizvadītas bez skatītājiem, bet visiem atbalstītājiem tika dota lieliska iespēja sekot līdzi tiešraidei no sacensību norises. Sacensības bija sarežģītas, pirmkārt, ar neparedzamiem laikapstākļiem, piektdienas treniņi tika aizvadīti pamatīgā karstumā, kas sporta automašīnām, it sevišķi Semi pro, nav tas labākais laiks, bet piektdienas vakarā tika sagaidīta vētra. Sestdien tika solīts lietus, bet tā arī Biķerniekos tas neuzlija, diena pavadīta lielā karstumā.

Sacensību diena iesākās ar Semi pro treniņiem un kvalifikāciju, labākais kvalifikācijā, Nikolass Bertāns, kurš arī kļuva par Semi pro sacensību uzvarētāju. Nikolass šo Semi pro posmu aizvadīja, kā iesildošo pirms Pro sacensībām Igaunijā, kas norisināsies jūlija sākumā. Pēc Latvijas drifta kausa un čempionāta noteikumiem, sportists vienu reizi sezonā drīkst mainīt klasi, tāpēc Bertāns sezonu iesāka piedaloties Semi pro posmā, bet turpinās Pro klasē. Prieks arī par pārējiem latviešu Semi pro klases braucēju sniegumiem, kuri gan treniņos, gan tandēmos rādīja ļoti stabilu un skaistu sniegumu trasē, protams, aprod arī ar saviem auto sezonas sākumā, regulējumiem, un noteikti Daugavpils posmā sevi pierādīs. Prieks bija vērot visus jaunos sportistus, kuriem šīs bija vienas no pirmajām sacensībām, bet kuri jau parāda to, ka viņi būs sīvi konkurenti.

Street šoreiz uz starta stājās ļoti kuplā skaitā, liels prieks ir redzēt trasē arī daudz jaunus, un konkurētspējīgus sportistus. Street klasē labāko kvalifikācijas braucienu uzrādīja Igors Vozņakovskis, bet kuram ļoti tuvu sekoja tuvākiem 20 sportisti, sniegums bija ļoti tuvs, un visus izšķīra vien dažas nianses. Tandēmiem kvalificējās šoreiz labākie TOP31, jo šajās sacensībās tika braukts testa koncepts divi TOP16 A un B fināls, kas padarīja visas sacensības ne mazāk interesantas. Sportisti no B fināla visi cīnās par uzvarētāja titulu, kurš iekļūs A finālā. Jau izliekot tandēmu egli, bija skaidrs, ka spraigas cīņas būs abos finālos, tā arī bija, Street klase šajā izliktajā konfigurācijā parādīja fantastisku sniegumu, ļoti skaistus tandēmus, un noteikti visiem, kuri bija klātienē un pie TV ekrāna tās bija fantastiskas sacensības. No B fināla uz A finālu tālāk devās uzvarētājs Rūdolfs Salmanis, kuram tagad bija jāstājas pretī dienas TOP15 labākajiem sportistiem. Pirmais tandēms pret kvalifikācijas uzvarētāju Vozņakovski bija tik pārsteidzošs, ka tiesnesi ne tikai 5 minūtes skatījās atkārtojumus, bet arī nosprieda braukt vēlreiz. A finālā pārsteigumu visiem Street braucējiem sagādāja arī Ingus Jēkabsons, kurš no Pro mašīnas uz kādu laiku ir pārkāpis uz Street, un demonstrēja lielisku sniegumu arī šajā klasē, pierādot to jau savā pirmajā tandēmā, pret pagājušās sezonas Street klases kopvērtējuma uzvarētāju Edgaru Kroģeri, kuru uzvarēja, un izslēdza no tālākās cīņas. Kā saka pats Ingus: “Braukt Street klasē ir tikpat jaudīgi, kā klasēs, kur braucu iepriekš, nebiju gaidījis šāda līmeņa cīņas. Super!” Dienas noslēgumā Ingus tomēr piekāpās kvalifikācijas uzvarētājam un ierindojās augstajā 4.vietā.