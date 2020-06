Greipfrūtu sula, piena kokteilis, vistas buljons. Nākamā rīta paģiru dzērienu karte

No pārtikas ieteicama karsta vistas zupa vai piena kokteilis ar banānu. Lai tomēr nebūtu jācīnās ar alkohola izraisītajām sekām, ieteikums svinību laikā kārtīgi paēst, dzert lēnām un nejaukt dažāda stipruma dzērienus.

"Ja otrajā dienā nav spēka gatavot, tad var lietot aptiekā iegādātus galvassāpes mazinošus un vispārējo labsajūtu uzlabojošus medikamentus un uztura bagātinātājus, kas satur aspirīnu kombinācijā ar C vitamīnu, vai no dabīgām vielām veidotus detoksikācijas „kokteiļus”. Jāuzsver, ka paģiru “ārstēšana” ar alkoholu ir mīts, turklāt tas var veicināt neveselīgu ieradumu attīstību un atkarību no alkohola," stāsta BENU Aptiekas farmaceite Zanda Ozoliņa.