Visā Latvijā šodien tiek svinēta Līgo diena. Kurp doties svinēt?

Svētku programmu "Līgo Liepājā" varēs skatīties televīzijas kanālā "ReTV" šodien no plkst.21, ar atkārtojumu 24.jūnijā no plkst.9 un klausīties "Rietumu Radio" ēterā šodien no plkst.21 un Liepājas "Facebook" kontā.