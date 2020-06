Latvija ir stabila līdere pēc budžeta daļas kultūrai

Puntulis Latvijas Radio raidījumā Krustpunktā stāstīja par valdības lēmumu būvēt akustisko koncertzāli Kronvalda parkā. Kāda klausītāja iesūtīja jautājumu par finansējumu jaunajiem talantiem: “Latvija pirmajā vietā Eiropā, jo tērē 2,8% no valsts budžeta gadā kultūrai. Cik daudz no tā tiek tērēts jauno talantu virzīšanai un atpazīstamībai?”

Klausītājas minētie 2,8% ir finansējums kultūras pakalpojumiem no valsts kopējiem izdevumiem 2018.gadā. Naudas izteiksmē tie ir nepilni 316 miljoni eiro. To, ka Latvija bijusi stabila līdere ne tikai 2018.gadā, bet arī iepriekš, rāda Eurostat dati. Latvijā koppudžeta izdevumi kultūrai pa gadiem svārstās no 2,5 līdz 3,2% visu izdevumu, savukārt ES vidēji tie ir 0,9 – 1%. Ja kultūras izdevumus skata kā daļu no IKP, tad ar 1,1% esam otrajā vietā aiz Ungārijas (1,3%). ES vidēji no IKP 2018.gadā kultūrai veltīja 0,4% no IKP.